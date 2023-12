Chine : Les exportations ont progressé en novembre, les importations déclinent

(Ajoute détails) PÉKIN, 7 décembre (Reuters) - Les exportations de la Chine ont progressé en novembre pour la première fois en six mois tandis que les importations ont reculé de manière inattendue, montrent des données officielles publiées jeudi. Selon les données des douanes chinoises, les exportations ont avancé en novembre de 0,5% sur un an, après un repli de 6,4% le mois précédent et alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une baisse de 1,1%. Les importations ont quant à elles reculé de 0,6%, après une hausse de 3,0% en octobre et alors que le consensus ressortait à +3,3%. Pékin a mis en place un éventail de mesures de stimulus afin de favoriser la reprise de la deuxième économie mondiale, confrontée notamment à une crise dans le secteur immobilier et à l'affaiblissement de la demande mondiale. Les analystes estiment toutefois qu'il est trop tôt pour dire si ces mesures suffiront à soutenir la demande intérieure, alors que les vents contraires à laquelle est confrontée l'économie chinoise menacent une reprise durable. (Reportage Joe Cash; version française Camille Raynaud)