Chine : Les exportations en nette hausse en mars

PÉKIN, 13 avril (Reuters) - Les exportations de la Chine ont fortement progressé en mars, montrent des données publiées jeudi par les douanes chinoises. Les exportations ont avancé le mois dernier de 14,8% sur un an, après avoir reculé de 6,8% en janvier-février et alors que le consensus ressortait à -7,0%. Les importations ont reculé en mars de 1,4% en rythme annuel, un chiffre toutefois supérieur aux attentes des analystes qui anticipaient une baisse de 5,0% après -10,2% en janvier-février. (Reportage Joe Cash et Ellen Zhang; version française Camille Raynaud)