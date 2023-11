Chine : Les exportations déclinent plus qu'attendu, les importations surprennent

(Actualisé avec précisions; photo à disposition) PEKIN, 7 novembre (Reuters) - Les exportations de la Chine ont décliné le mois dernier à un rythme plus important qu'anticipé tandis que les importations ont progressé de manière inattendue, montrent des données officielles publiées mardi, mettant en exergue le rétablissement inégal de la deuxième économie mondiale. Selon les données des douanes chinoises, les exportations ont reculé en octobre de 6,4% sur un an, après un repli de 6,2% le mois précédent et alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une baisse de 3,3%. Les importations ont progressé de 3,0%, après une chute de 6,2% en septembre et alors que le consensus ressortait à -4,8%. De récents indicateurs suggèrent que les mesures mises en oeuvre par Pékin depuis juin contribuent à favoriser un rebond provisoire de l'économie, laquelle fait toujours face à une crise de l'immobilier et à une demande mondiale au ralenti. La Chine a affiché en octobre un excédent commercial de 56,53 milliards de dollars, alors que les économistes anticipaient en moyenne un montant de 82 milliards de dollars, après 77,71 milliards de dollars en septembre. Il est prématuré de dire si les récentes mesures de stimulus vont suffire à relancer la demande intérieure, estiment les analystes, le rebond durable de l'économie étant menacé par la crise immobilière, le chômage et une confiance déclinante dans les foyers et les entreprises du pays. Des données publiées la semaine dernière montrent que l'activité manufacturière chinoise s'est contractée de manière inattendue en octobre, compliquant les efforts des décideurs pour dynamiser la croissance économique à l'approche de la fin de l'année. (Reportage Joe Cash; version française Jean Terzian)