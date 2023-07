Chine: Les évacuations se poursuivent à Chongqing après de fortes pluies

Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - Les autorités chinoises ont renforcé vendredi leur alerte aux fortes pluies dans la municipalité de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, ont rapporté les médias d'État, alors que des pluies diluviennes s'abattent sur la région et que de nombreux cours d'eau menacent de sortir de leur lit. Des crues soudaines ont frappé certaines régions de Chine au cours des dernières semaines, Chongqing étant particulièrement touchée. La semaine dernière, les pluies et les coulées de boue ont fait 15 morts dans la région. Plus de 2.600 habitants ont été évacués tôt vendredi matin après que des pluies intenses ont inondé des rues et des maisons à Chongqing, a rapporté l'agence de presse Chine nouvelle. Les orages se sont abattus sans relâche sur 28 districts et comtés de Chongqing depuis jeudi, avec un record de 227 mm de précipitations journalières dans le district de Wanzhou, selon le service météorologique local, cité par les médias d'État. Les autorités de Chongqing ont émis des alertes rouges pour certaines zones dans la région. La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à quatre niveaux, avec un code couleur pour les pluies et les catastrophes géologiques, le rouge représentant l'alerte la plus sévère, suivi de l'orange, du jaune et du bleu. (Reportage Bureau de Pékin, rédigé par Bernard Orr ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)