Chine : les conditions météorologiques difficiles persistent

Chine : les conditions météorologiques difficiles persistent













BEIJING, 11 juillet (Reuters) - Un village du nord-ouest de la Chine a été frappé par une coulée de boue, entraînant la mort de deux personnes et la disparition de deux autres, ont indiqué mardi les médias d'État, alors que des conditions météorologiques difficiles touchent plusieurs régions du pays. Des photos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des pompiers couverts de boue grise, secourant des personnes prises au piège dans la province du Gansu où la coulée de boue s'est produite lundi. Sept personnes ont également été blessées dans le village de Zhangzigou, dans la préfecture autonome tibétaine de Gannan, a indiqué la chaîne de télévision CCTV. Les autorités locales se sont rendues sur place dans le cadre d'une opération de sauvetage qui a permis d'évacuer 336 personnes de 76 foyers touchés vers un site d'acceuil, ont indiqué les médias d'État. Le président Xi Jinping a exhorté les autorités à redoubler d'efforts pour protéger les citoyens des conditions météorologiques extrêmes, tels que les glissements de terrain, les avalanches et les éboulements survenus ces dernières semaines. L'administration chinoise a dit sur les réseaux sociaux s'attendre à de nouvelles pluies abondantes dans le sud du Gansu dans les prochains jours. Les provinces de Hebei, Hubei, Jiangsu, Liaoning, Shanxi et Sichuan devraient elles aussi connaître des orages, des vents violents et de la grêle de mardi à mercredi, selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle. (Reportages de Bernard Orr, Qiaoyi Li et Ella Cao, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)