Chine : Le vice-Premier ministre plaide pour plus d'investissements et de coopération avec Apple

Chine : Le vice-Premier ministre plaide pour plus d'investissements et de coopération avec Apple













Crédit photo © Reuters

BEIJING (Reuters) - Le vice-Premier ministre chinois Ding Duexiang a invité le directeur général d'Apple, Tim Cook, à faire participer son groupe au développement de l'économie numérique chinoise lors d'une visite surprise du dirigeant américain à Pékin moins d'un mois après le lancement en Chine de l'iPhone 15. La visite de Tim Cook intervient alors que la concurrence entre Apple et le chinois Huawei s'intensifie en Chine, le troisième marché d'Apple, et que Pékin renforce sa surveillance pour des raisons de sécurité. Lors des 17 premiers jours après le lancement de l'iPhone 15 en Chine, les ventes de l'appareil étaient inférieures de 4,5% par rapport à l'iPhone 14, a indiqué Counterpoint Research, sans fournir de chiffres précis. En septembre, la Chine a renforcé les restrictions sur l'utilisation des iPhones par les employés de l'État, en demandant au personnel de certaines agences du gouvernement central de cesser d'utiliser leurs téléphones Apple au travail. "La Chine est disposée à offrir davantage d'opportunités aux entreprises à capitaux étrangers, dont Apple, pour qu'elles se développent dans le pays", a déclaré Ding Duexiang lors d'une réunion avec Tim Cook jeudi, selon la radio d'État chinoise. Le dirigeant américain a déclaré qu'Apple avait confiance dans les perspectives du marché chinois et qu'il était prêt à renforcer la coopération avec la Chine dans des domaines tels que la fabrication haut de gamme et l'économie numérique, a rapporté la radio d'État. (Reportage Ethan Wang et Bernard Orr; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)