Chine : Le typhon Haikui provoque des pluies diluviennes dans le sud-est du pays

par Liz Lee PÉKIN, 6 septembre (Reuters) - Des pluies diluviennes liées au typhon Haikui se sont abattues tôt mercredi sur le sud-est de la Chine, provoquant des inondations et forçant les autorités du Fujian à évacuer des milliers de personnes, fermer les écoles et suspendre certains transports. A Fuzhou, capitale du Fujian, une alerte officielle a été émise, alors que les niveaux de risque d'inondation de 49 lacs de retenue ont été dépassés. Le taux de précipitation était plus important que celui enregistré après le passage du typhon Doksuri, qui a provoqué en juillet des inondations au Fujian et causé des pertes économiques de 2 milliards de dollars (1,8 milliard d'euros), ont rapporté les médias officiels chinois. Les autorités de Fuzhou ont décidé d'arrêter certaines lignes de métro et de suspendre des trains, alors que les écoles ont été fermées pour le deuxième jour consécutif. Plus de 36.000 personnes ont dû évacuer leurs logements. Les pluies devraient persister jusqu'à vendredi dans le centre et le sud du Fujian. (Reportage Liz Lee et la rédaction de Shanghai; version française Camille Raynaud)