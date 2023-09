Chine : Le président d'Evergrande placé sous surveillance policière, rapporte Bloomberg News

(Reuters) - Le président de China Evergrande Group a été placé sous surveillance policière, rapporte mercredi Bloomberg News, citant des personnes au fait du dossier. Hui Ka Yan a été emmené plus tôt ce mois-ci par des policiers et placé sous surveillance, précise le rapport, citant des sources. Bloomberg News a indiqué que les raisons pour lesquelles Hui Ka Yan a été placé sous résidence surveillée n'étaient pas claires, ajoutant que cela ne constituait pas une arrestation ou un placement en détention formels, ni ne signifiait qu'il serait inculpé d'un crime. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les informations de Bloomberg News. Evergrande n'a pas répondu à une demande de commentaire. (Reportage Urvi Dugar; version française Camille Raynaud)