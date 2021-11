Chine : Le plénum du comité central du PC touche à sa fin, Xi Jinping devrait renforcer son pouvoir

par Yew Lun Tian

PEKIN (Reuters) - Le comité central du Parti communiste chinois (PCC) clôturera jeudi son sixième plénum qui devrait aboutir à une résolution permettant de consolider l'autorité du président Xi Jinping, un an avant l'élection du chef du parti qui pourrait lui confier un troisième mandat.

Le plénum du comité central du PCC, qui réunit quelque 370 membres du parti élisant ses nouveaux dirigeants tous les cinq ans, se réunit depuis lundi à huis clos à Pékin.

La "résolution historique", la troisième seulement depuis la fondation du parti en 1921, portera principalement sur les réalisations du parti au cours des 100 dernières années, mais confirmera également l'autorité de Xi Jinping au coeur du parti.

Les analystes estiment qu'elle devrait renforcer encore le pouvoir du président chinois et préparer le terrain pour un troisième mandat à la tête du parti dans un an.

Les deux précédentes "résolutions historiques" du parti, adoptées en 1945 et 1981, ont eu pour effet de consolider l'autorité des dirigeants Mao Zedong et Deng Xiaoping, respectivement.

Si les débats du plénum n'ont pas fait l'objet d'une couverture médiatique, les médias d'État ont néanmoins célébré les succès de Xi Jinping et de son parti.

Le Quotidien du Peuple a salué le président chinois comme un "politicien, penseur et stratège marxiste" et l'a félicité pour avoir réussi à maîtriser la pandémie de COVID-19, à renforcer l'économie et les forces armées ainsi qu'à éradiquer la pauvreté et à combattre la corruption.

Les médias d'Etat devraient rentre compte de la réunion du plénum jeudi et une conférence de presse est prévue vendredi.

(Reportage Yew Lun Tian; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)