Chine : Le PIB progresse plus rapidement que prévu au T4

* Progression du PIB de 4,0% au T4; consensus: +3,6%

* La croissance en 2021 s'établit à 8,1%; consensus: +8,0%

* La production industrielle progresse, les ventes au détail déçoivent (Actualisé tout du long avec précisions, bullet points, analyste)

par Kevin Yao et Gabriel Crossley

PÉKIN, 17 janvier (Reuters) - L'économie chinoise a progressé plus rapidement que prévu au quatrième trimestre de 2021, mais à son rythme le plus lent depuis un an et demi, alors que la Banque populaire de Chine (BPC) a réduit les taux d'intérêts afin d'amortir le ralentissement de la deuxième plus grande économie du monde.

La Chine fait face à des vents contraires dus aux politiques de régulation, au déclin du secteur de l'immobilier et aux résurgences de l'épidémie de coronavirus.

Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a progressé de 4,0% en rythme annuel sur la période octobre-décembre, contre une hausse de 4,9% au trimestre précédent, montre les données publiées lundi par le Bureau national de la statistique (BNS). Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une croissance de 3,6%.

L'économie chinoise a progressé de 8,1% en 2021, une performance bien supérieure à l'objectif de "plus de 6%" du gouvernement. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse de 8,0%. En 2020, le PIB avait progressé de 2,2% en lecture définitive.

En rythme trimestriel, l'économie chinoise a progressé de 1,6% sur la période octobre-décembre, contre +0,7% en lecture définitive au trimestre précédent, alors que le consensus ressortait à +1,1%.

L'économie chinoise avait démarré 2021 sur les chapeaux de roue, se relevant de l'impact désastreux de la crise sanitaire, avant de voir son rebond s'affaiblir en raison du déclin du secteur de l'immobilier, de la limitation de l'endettement et des restrictions liées à l'épidémie de coronavirus.

Les dirigeants chinois se sont engagés à soutenir davantage l'économie, qui sera confrontée à de multiples vents contraires en 2022.

La banque centrale chinoise a réduit lundi de manière inattendue les coûts d'emprunt de ses prêts à moyen terme pour la première fois depuis avril 2020, conduisant certains analystes à s'attendre à un assouplissement de sa politique cette année pour amortir un ralentissement économique.

"La dynamique économique reste faible dans un contexte de résurgences épidémiques et de difficultés dans le secteur de l'immobilier. En conséquence, nous anticipons une nouvelle réduction de 20 points de base des taux directeurs de la BPC au cours du premier semestre de cette année", ont déclaré les analystes de Capital Economics dans une note.

Les ventes au détail ont déçu, avec une hausse en rythme annuel de 1,7%, leur rythme le plus lent depuis le mois d'août 2020. Les analystes s'attendaient à une hausse de 3,7% après une progression de 3,9% en novembre.

Plusieurs villes chinoises ont relevé leur niveau d'alerte contre le COVID-19 avant le Nouvel An lunaire, alors que le variant Omicron se propage dans de nombreuses régions.

La production industrielle a progressé de 4,3% en décembre, contre 3,8% le mois précédent. Les analystes anticipaient une hausse de 3,6%.

Les investissements en actifs fixes ont augmenté de 4,9% en 2021, contre une hausse de 5,2% sur les 11 premiers mois de l'année, alors que le consensus ressortait à +4,8%. (Avec Stella Qiu et Liangping Gao; version française Camille Raynaud)