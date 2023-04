Chine : Le PIB en hausse de 4,5% au premier trimestre, meilleur qu'attendu !

Crédit photo © Reuters

par Kevin Yao et Joe Cash PEKIN (Reuters) - L'économie chinoise a enregistré une croissance de 4,5% sur un an au premier trimestre, un rythme supérieur aux attentes, grâce à la fin des restrictions contre le COVID-19, mais les vents contraires liés au ralentissement mondial augurent d'un horizon incertain. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 4,0% sur la période janvier-mars, en hausse par rapport à la progression de 2,9% enregistrée sur les trois derniers mois de 2022. Le gouvernement vise officiellement une croissance d'environ 5% pour cette année. En rythme trimestriel, le PIB a progressé de 2,2%, conformément aux anticipations et en amélioration par rapport à une augmentation révisée de 0,6% au trimestre précédent. "La reprise économique est en bonne voie. Le point positif est la consommation, qui se renforce avec l'amélioration de la confiance des ménages", a déclaré Zhiwei Zhang, chef économiste chez Pinpoint Asset Management. "La forte croissance des exportations en mars a probablement aussi contribué à doper la croissance du PIB au premier trimestre". Le resserrement des politiques monétaires des grandes banques centrales face à l'inflation a entamé la croissance mondiale, laissant de nombreux pays, dont la Chine, tributaires de la demande intérieure pour relancer l'activité. Les responsables chinois se sont engagés à renforcer l'aide à l'économie à hauteur de 18.000 milliards de dollars mais leur marge de manoeuvre est limitée car les entreprises se heurtent à des risques d'endettement, des problèmes structurels et aux craintes de récession mondiale. Jusqu'à présent, la reprise chinoise est restée inégale: la consommation, les services et les dépenses d'infrastructure sont en hausse mais la production industrielle est à la traîne à cause de la faiblesse de la croissance mondiale, tandis que l'augmentation de l'épargne bancaire soulève des doutes sur la demande. Les exportations ont connu une augmentation inattendue le mois dernier, mais les analystes ont souligné que cette amélioration refletait en partie un rattrapage des fournisseurs sur les commandes non honorées à la suite des perturbations liées au COVID-19 l'année dernière. Plusieurs autres indicateurs de mars publiés en même temps que les statistiques du PIB ont montré que la croissance des ventes au détail s'est accélérée pour atteindre 10,6%, au-dessus des attentes, tandis que la production industrielle a augmenté de 3,9%, contre +2,4% en février et +4,0% pour le consensus Reuters. Le net rebond de la consommation est lié à un effet de base favorable après les restrictions anti-COVID qui ont pesé sur les consommateurs début 2022. Les investissements dans les infrastructures chinoises ont progressé de 8,8% sur un an au premier trimestre, faisant mieux que l'ensemble des investissements en actifs fixes (+5,1%). L'investissement immobilier a en revanche baissé de 5,8%. (Kevin Yao and Joe Cash, version française Laetitia Volga)