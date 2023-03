Chine : Le Parlement va voter sur les réformes et le nouveau gouvernement

Chine : Le Parlement va voter sur les réformes et le nouveau gouvernement













Crédit photo © Reuters

par Liz Lee et Ryan Woo PÉKIN (Reuters) - Le corps législatif chinois votera dans les prochains jours sur un plan de réforme des institutions du conseil des affaires de l'État, qui fait office de gouvernement central, et décidera d'une nouvelle composition de celui-ci pour les cinq prochaines années, selon un ordre du jour établi samedi. L'Assemblée nationale populaire (ANP), qui se réunit chaque année, examinera également une série de rapports, notamment sur les travaux du gouvernement de l'actuel premier ministre, a déclaré le porte-parole du Parlement, Wang Chao, lors d'une conférence de presse. Des projets d'amendements à la loi législative du pays - qui régit la manière dont les lois sont promulguées - sont également à l'ordre du jour de la réunion qui doit commencer dimanche. Au cours de la seconde moitié de la session de l'APN, qui se déroule jusqu'au 13 mars, les quelque 3.000 membres de ce Parlement, dont les travaux sont en grande partie approuvés sans discussion, éliront et approuveront une nouvelle série de hauts responsables du gouvernement. On s'attend à ce que Xi Jinping obtienne son troisième mandat de cinq ans en tant que président lors du vote des législateurs, le 10 mars. Il a renouvelé cette semaine ses appels à une réorganisation "intensive" des entités de l'État et du Parti communiste, ajoutant qu'une partie du plan de réforme concernant les institutions de l'État serait présentée au Parlement. Les législateurs doivent également voter sur le plan de réforme des institutions du Conseil d'Etat le 10 mars. L'appel à des réformes institutionnelles intervient après que l'économie chinoise a connu une croissance de 3% l'année dernière - l'un de ses taux les plus faibles depuis près d'un demi-siècle -, affaiblie par les strictes mesures de lutte contre le COVID-19 défendues par Xi Jinping et levées en décembre. Dimanche, un rapport sur le travail du gouvernement, qui doit être présenté par le Premier ministre Li Keqiang à l'ouverture du Parlement, dévoilera l'objectif officiel de croissance économique pour 2023, parmi de nombreux autres objectifs sociaux et économiques. L'objectif de croissance du PIB pourrait atteindre 6%, contre une fourchette de 4,5% à 5,5% proposée en novembre, ont déclaré des sources à Reuters cette semaine. Le Parlement décidera le 11 mars du nouveau Premier ministre pour les cinq prochaines années. Un jour plus tard, il se prononcera sur une nouvelle série de vice-premiers ministres, de conseillers d'État et de ministres, ainsi que sur le gouverneur de la Banque populaire de Chine. (Reportage de Liz Lee et Ryan Woo, version française Benjamin Mallet)