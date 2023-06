Chine: Le nombre de mariages est tombé à un plus bas record en 2022

Chine: Le nombre de mariages est tombé à un plus bas record en 2022













Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - Le nombre de mariages en Chine a chuté en 2022 à son plus bas niveau, montrent dimanche les données du ministère des Affaires civiles, une diminution qui s'explique notamment par les restrictions sanitaires contre le COVID-19. Après un déclin constant depuis une dizaine d'année, 6,83 millions de mariages ont été célébrés en 2022, en baisse d'environ un million par rapport à 2021. Les restrictions liées à la pandémie ont contraint des dizaines de millions de personnes à rester enfermées chez elles pendant des semaines l'année dernière. 2022 a aussi été l'année où la population de la Chine a reculé pour la première fois en six décennies, une tendance qui devrait durer, avec de profondes implications pour les économies nationale et mondiale. Le taux de natalité a été de 6,77 naissances pour 1.000 en 2022, un plus bas historique, après 7,52 en 2021. (Martin Quin Pollard et Ellen Zhang, version française Laetitia Volga)