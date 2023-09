Chine : Le ministre de la Défense sous le coup d'une enquête, selon la presse

Crédit photo © Reuters

par Yew Lun Tian et Yukiko Toyoda PEKIN/TOKYO (Reuters) - Les soupçons qui pèsent sur l'absence inexpliquée depuis plusieurs semaines du ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, se sont exacerbés vendredi, certains médias ayant indiqué qu'il faisait l'objet d'une enquête et un haut diplomate américain s'étant ouvertement interrogé sur une assignation à résidence. Li Shangfu, 65 ans, a manqué des réunions avec des responsables vietnamiens et singapouriens de la défense au cours des dernières semaines, selon des sources ayant une connaissance directe de ces engagements. Il a été vu pour la dernière fois à Pékin le 29 août, où il a prononcé un discours lors d'un forum sur la sécurité réunissant des pays africains. Les Etats-Unis pensent que Li Shangfu a fait l'objet d'une enquête, a rapporté le Financial Times vendredi, citant des responsables américains. Le Wall Street Journal (WSJ) a rapporté de son côté que le ministre avait été arrêté la semaine dernière pour être interrogé et démis de ses fonctions. Ni le FT ni le WSJ n'ont précisé les raisons de l'enquête. Dans un message publié sur X, anciennement Twitter, l'ambassadeur de Washington au Japon, Rahm Emanuel, a écrit : "1 : Le ministre de la défense Li Shangfu n'a pas été vu ni entendu depuis 3 semaines. 2 : il n'a pas participé à son voyage au Vietnam. Maintenant : Il est absent de sa réunion prévue avec le chef de la marine singapourienne parce qu'il a été placé en résidence surveillée ???" Le ministère chinois de la Défense n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires. L'ambassade des États-Unis à Tokyo a indiqué qu'elle n'avait pas de commentaire à ajouter dans l'immédiat. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a quant à elle déclaré ne pas être "au courant des informations" concernant toute enquête dont Li Shangfu serait l'objet. L'absence de Li Shangfu intervient après le remplacement inexpliqué du ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, en juillet, après une longue période de silence, et après un remaniement de la direction de la force d'élite de l'Armée populaire de libération, la Force des missiles, au cours des derniers mois. Comme Li Shangfu, Qin Gang est l'un des cinq conseillers d'État de la Chine, un poste plus élevé que celui de ministre. Les analystes et les diplomates s'interrogent sur le manque de transparence des dirigeants en Chine, à un moment où l'économie du pays ralentit et où ses relations avec la superpuissance rivale, les États-Unis, se sont détériorées. (Reportage Yew Lun Tian, Laurie Chen et Martin Pollard à Pékin, Yukiko Toyoda à Tokyo et Xinghui Kok à Singapour, rédigé par John Geddie, version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)