Chine : Le commerce extérieur s'effondre, menaçant les perspectives de reprise

Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - Les importations et les exportations chinoises ont chuté beaucoup plus rapidement que prévu en juillet, menaçant les perspectives de croissance de la deuxième économie mondiale et mettant la pression sur le gouvernement pour qu'il mette en place de nouvelles mesures pour soutenir la demande. Les importations ont chuté de 12,4% en juillet en glissement annuel, selon les données des douanes. Un sondage Reuters tablait sur une baisse de 5% seulement. Les exportations se sont contractées de 14,5%, plus que les 12,5% attendus et que la baisse de 12,4% du mois précédent. Les livraisons vers la Chine ont connu leur plus forte baisse depuis janvier, lorsque la mise en place de mesures sanitaires avait pesé sur la demande intérieure. L'économie chinoise a progressé lentement au deuxième trimestre, avec une demande affaiblie dans le pays comme à l'étranger, ce qui a poussé les dirigeants à promettre un soutien politique supplémentaire et les analystes à revoir à la baisse leurs prévisions de croissance pour l'année. La faiblesse des importations et des exportations est le dernier signe en date que la croissance économique de la Chine pourrait encore ralentir au troisième trimestre, avec un affaiblissement dans les domaines de la construction, de l'activité manufacturière et des services, de l'investissement direct étranger et des bénéfices industriels. La semaine dernière, les autorités chinoises ont annoncé que des mesures de relance seraient prises, mais les investisseurs ont jusqu'à présent été déçus par des propositions qui visent à accroître la consommation dans les secteurs de l'automobile, de l'immobilier et des services. (Reportage de Joe Cash ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)