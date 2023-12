Chine : La production industrielle et les ventes au détail progressent en novembre

Chine : La production industrielle et les ventes au détail progressent en novembre













PÉKIN, 15 décembre (Reuters) - La production industrielle et les ventes au détail en Chine ont progressé en novembre, ce qui semble confirmer les signes laissant penser que les récentes mesures de relance mises en place par Pékin contribuent à stabiliser l'économie. D'après les données communiquées par le Bureau national des statistiques (BNS), la production industrielle a progressé le mois dernier de 6,6% en rythme annuel, après une croissance de 4,6% en octobre, alors que le consensus ressortait à +5,6%. Il s'agit de sa plus importante hausse depuis le mois de septembre 2022. Les ventes au détail, un indicateur important de la consommation, ont augmenté de 10,1% en novembre, contre 7,6% le mois précédent. Les analystes anticipaient toutefois une hausse de 12,5%. Les investissements en actifs fixes ont progressé de 2,9% au cours des 11 premiers mois de l'année, en dessous des estimations des analystes qui attendaient une hausse de 3%. Ils avaient augmenté de 2,9% au cours de la période janvier-octobre. (Reportage Liz Lee, Ellen Zhang et Joe Cash; version française Camille Raynaud)