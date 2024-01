Chine: La production industrielle et les ventes au détail progressent en décembre

PÉKIN (Reuters) - La production industrielle et les ventes au détail en Chine ont progressé en décembre, laissant penser que de nouvelles mesures d'assouplissement pourraient contribuer à stabiliser la deuxième économie mondiale en 2024. D'après les données publiées mercredi par le Bureau national des statistiques (BNS), la production industrielle a progressé le mois dernier de 6,8% en rythme annuel, après une croissance de 6,6% en novembre, un chiffre supérieur au consensus qui ressortait à +6,6%. Il s'agit de sa plus hausse le plus importante depuis le mois de février 2022. Les ventes au détail, un indicateur important de la consommation, ont augmenté de 7,4% en novembre, contre 10,1% le mois précédent. Les analystes anticipaient une hausse de 8,0%. Les investissements en actifs fixes ont progressé de 3,0% en 2023, légèrement au-dessus des estimations des analystes qui attendaient une hausse de 2,9%. Ils avaient augmenté de 2,9% au cours de la période janvier-novembre. (Reportage Liz Lee et Joe Cash; version française Camille Raynaud)