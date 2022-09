Chine : La production industrielle et les ventes au détail dépassent les prévisions en août

PÉKIN, 16 septembre (Reuters) - La production industrielle de la Chine a progressé de 4,2% en août en rythme annuel, contre 3,8% le mois précédent, montrent les données officielles publiées vendredi.

Les analystes interrogés par Reuters attendaient une croissance de 3,8%.

Les ventes au détail ont augmenté de 5,4%, battant le consensus, qui ressortait à 3,5%, après avoir enregistré une hausse de 2,7% en juillet.

Les investissements en capitaux fixes ont progressé de 5,8% sur les huit premiers mois de l'année comparé à la même période l'année précédente. Le consensus ressortait à 5,5%.

Les données montrent une certaine amélioration de la reprise de la deuxième économie mondiale, qui a souffert d'un effondrement du secteur de l'immobilier, des restrictions prolongées liées à l'épidémie de coronavirus et du ralentissement de la demande intérieure et extérieure. (Reportage Kevin Yao et Ellen Zhang; version française Camille Raynaud)