Chine-La hausse des prix à la consommation a ralenti en avril













PEKIN (Reuters) - Les prix à la consommation en Chine ont progressé en avril à un rythme plus lent, inférieur aux attentes, tandis que les prix à la production ont continué de décliner, montrent des données officielles publiées jeudi, laissant suggérer que de nouvelles mesures de soutien post-COVID pourraient être nécessaires. D'après le Bureau national des statistiques (BNS), l'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé le mois dernier de 0,1% sur un an, après +0,7% en mars, tandis que le consensus ressortait à +0,4%. L'indice des prix à la production (PPI) a chuté pour un septième mois consécutif, avec une baisse sur un an de 3,6% en avril après un recul de 2,5% le mois précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un repli de 3,2%. (Reportage Liangping Gao et Ryan Woo; version française Jean Terzian)