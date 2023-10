Chine : La croissance du PIB supérieure aux attentes au troisieme trimestre

Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - L'économie chinoise a progressé au troisième trimestre à un rythme plus important qu'attendu, alors que la consommation a aussi accéléré en septembre, laissant à penser que son rebond récent pourrait lui permettre d'atteindre l'objectif de croissance annuelle fixé par Pékin. Un éventail de mesures de stimulus mis en oeuvre récemment a permis à la deuxième économie mondiale de se stabiliser, mais la crise prolongée du secteur immobilier, les craintes sur l'emploi et la dégradation de la confiance des entreprises privées font partie des risques qui pèsent sur cette dynamique positive. D'après les données publiées mercredi par le Bureau national des statistiques (BNS), le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a progressé en rythme annuel de 4,9% sur la période juillet-septembre, battant le consensus qui ressortait à +4,4%. Il s'agit toutefois d'une croissance moins importante qu'au deuxième trimestre (+6,3%). En rythme trimestriel, le PIB chinois a progressé de 1,3%, battant là aussi les attentes des économistes qui anticipaient en moyenne une hausse de 1,0%. Pékin a fixé pour 2023 un objectif de croissance se situant autour de 5%. Les données officielles montrent par ailleurs que la production industrielle a dépassé les attentes en septembre, avec une hausse de 4,5% sur un an, soit identique au mois précédent. Le consensus ressortait à +4,3%. Indicateur clé de la consommation, les ventes au détail ont progressé de 5,5% le mois dernier, contre un consensus de +4,9%, après une hausse de 4,6% en août. (Reportage Ellen Zhang, Joe Cash et Kevin Yao; version française Jean Terzian)