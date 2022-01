Chine-La croissance du PIB progresse plus rapidement que prévu au T4

PEKIN, 17 janvier (Reuters) - L'économie chinoise a progressé de 4,0% en rythme annuel au quatrième trimestre, plus vite que prévu, selon les données publiées lundi par le Bureau national de la statistique (BNS).

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse du produit intérieur brut (PIB) de 3,6% en rythme annuel. Il s'agit toutefois de sa plus faible progression depuis un an et demi.

Le PIB de la Chine a progressé de 8,1% en 2021. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse de 8,0%.

En rythme trimestriel, l'économie chinoise a progressé de 1,6% sur la période octobre-décembre, contre +0,7% en lecture définitive au trimestre précédent, alors que le consensus ressortait à +1,1%.

L'économie chinoise avait démarré 2021 sur les chapeaux de roue avant de voir son rebond s'affaiblir en raison du déclin du secteur de l'immobilier, de la limitation de l'endettement et des restrictions liées à l'épidémie de coronavirus, qui ont pesé sur la consommation.

Les dirigeants chinois se sont engagés à soutenir davantage l'économie, qui sera confrontée à de multiples vents contraires en 2022.

D'autres statistiques publiées lundi montrent que la production industrielle a progressé de 4,3% en décembre, contre 3,8% le mois précédent.

C'est mieux que les attentes des analystes qui anticipaient une hausse de 3,6%.

Les ventes au détail ont déçu, avec une hausse en rythme annuel de 1,7%, leur rythme le plus lent depuis le mois d'août 2020. Les analystes s'attendaient à une hausse de 3,7% après une progression de 3,9% en novembre.

Les investissements en actifs fixes ont augmenté de 4,9% en 2021, contre une hausse de 5,2% sur les 11 premiers mois de l'année, alors que le consensus ressortait à +4,8%.

(Reportage Kevin Yao et Gabriel Crossley; version française Camille Raynaud)