Chine : La croissance devrait ralentir à 4,6% en 2024 (FMI)

Chine : La croissance devrait ralentir à 4,6% en 2024 (FMI)













2 février (Reuters) - Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que la croissance économique de la Chine va ralentir à 4,6% en 2024 et va encore continuer à baisser à moyen terme pour tomber à environ 3,5% en 2028, selon des projections publiées vendredi. L'économie chinoise est notamment confrontée à des difficultés dans le secteur immobilier et à une demande extérieure atone, a souligné le FMI. La deuxième économie mondiale a du mal à se remettre durablement de la pandémie de COVID-19. La crise persistante de l'immobilier, le moral en berne des consommateurs et des entreprises, l'endettement croissant des collectivités locales et la faiblesse de la croissance mondiale ont également pesé l'an dernier sur l'économie chinoise. (Rédigé par Mrinmay Dey à Bangalore ; version française Diana Mandiá)