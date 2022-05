Chine: La BPC plaide pour un soutien accru à l'économie réelle

PÉKIN (Reuters) - La Banque populaire de Chine (BPC) a réaffirmé lundi qu'elle renforcerait son soutien à l'économie réelle, tout en surveillant de près l'inflation due à des facteurs internes et les ajustements de politiques des économies développées.

La banque centrale chinoise a indiqué dans le rapport de mise en oeuvre de sa politique monétaire au premier trimestre qu'elle s'engageait à maintenir des liquidités raisonnablement abondantes, à donner la priorité à la stabilité financière et à prendre des mesures pour renforcer la confiance.

"Le COVID-19 et la crise en Ukraine ont entraîné une augmentation des risques et des défis et la complexité, la gravité et l'incertitude du contexte de développement économique de la Chine ont augmenté", a déclaré la banque centrale.

Mais la Chine jouit toujours de conditions favorables au développement de son économie à long terme grâce aux potentiels de son marché et à son importante marge de manoeuvre, a-t-elle ajouté.

La Chine maintiendra ses interventions dans des limites raisonnables, sans recourir à des mesures de relance qui viendraient inonder les marchés, a ajouté la BPC.

Elle a promis de continuer de maintenir le yuan à un taux de change fondamentalement stable et de maintenir son ratio de levier.

L'économie chinoise souffre des restrictions sanitaires mises en place par les autorités, notamment du confinement en vigueur depuis plus d'un mois à Shanghaï, sa capitale économique.

Nouvelle illustration des risques liés aux mesures sanitaires dans le pays, les exportations ont progressé en avril à leur rythme le plus lent depuis juin 2020 (+3,9% sur un an) tandis que les importations sont restées stables.

La BPC a annoncé il y a deux semaine une réduction des réserves de change obligatoires des banques et d'autres mesures d'assouplissement sont attendues.

