Chine : La BPC abaisse son taux d'intérêt à moyen terme

SHANGHAI, 17 janvier (Reuters) - La Banque populaire de Chine (BPC) a abaissé lundi son taux de facilité de crédit à moyen terme pour la première fois depuis avril 2020, amenant certains analystes à anticiper un nouvel assouplissement monétaire dans l'année pour freiner le ralentissement de l'économie.

La BPC a annoncé qu'elle abaissait de 10 points de base, à 2,85%, le taux de facilité de crédit à moyen terme à un an (MLF) à l'intention de certaines institutions financières.

Près de 70% des traders et analystes interrogés par Reuters la semaine dernière prévoyaient qu'elle maintiendrait son taux inchangé.

La deuxième plus grande économie du monde a montré des signes de ralentissement après s'être rapidement redressée de la crise sanitaire du COVID-19 et des incertitudes sur la santé financière des promoteurs immobiliers et la propagation rapide du variant Omicron du coronavirus pèsent sur les perspectives.

"La décision de la BPC d'assouplir la politique monétaire au début du mois de janvier suggère que la pression à la baisse de l'économie s'est intensifiée fin 2021 et que la marge de manoeuvre pour des améliorations au premier trimestre de cette année n'est pas énorme", a déclaré Ken Cheung, responsable de la stratégie pour les devises asiatiques chez Mizuho Bank.

Les analystes ont déclaré que l'ampleur de la baisse et le moment choisi ont constitué une grande surprise et que d'autres mesures de soutien pourraient suivre.

"La réduction de 10 points de base a été plus importante que prévu, ce qui suggère que les autorités sont devenues plus préoccupées par la faiblesse de l'économie", a déclaré Carlos Casanova, économiste chez l'Union Bancaire Privée à Hong Kong, précisant qu'il s'attendait à une baisse 100 points de base du ratio de réserves obligatoires des banques cette année.

Avec 500 milliards de yuans de prêts du MLF arrivant à échéance lundi, l'opération a entraîné une injection nette de 200 milliards de yuans dans le système bancaire.

La BPC a également abaissé le taux d'intérêt de ses opérations de prise en pension à sept jours de 2,20% à 2,10%. (Reportage Winni Zhou et Andrew Galbraith, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)