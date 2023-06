Chine : La BPC abaisse le taux d'intérêt à moyen terme

SHANGHAI (Reuters) - La banque centrale chinoise a abaissé jeudi le taux d'intérêt des prêts à moyen terme pour la première fois en dix mois, comme attendu, alors que Pékin renforcer les mesures destinées à soutenir le fragile rebond de l'économie chinoise. La Banque populaire de Chine (BPC) a annoncé que le taux des facilités de prêt sur un an était fixé à 2,65% contre 2,75% précédemment. Cette décision était anticipée après que la BPC a réduit mardi son taux d'intérêt directeur à court terme. (Bureau de Shanghaï; version française Jean Terzian)