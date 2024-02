Chine : La banque centrale abaisse son taux préférentiel de prêt à 5 ans

SHANGHAI, 19 février (Reuters) - La Banque populaire de Chine (BPC) a abaissé mardi son taux préférentiel de prêt à cinq ans, une décision attendue par les analystes qui s'inscrit dans les efforts menés par les décideurs à Pékin pour stimuler la demande de crédit et relancer le marché immobilier. Le taux préférentiel de prêt à cinq ans (LPR) a été réduit de 25 points de base, à 3,95% contre 4,20% auparavant, tandis que celui à un an a été laissé inchangé. (Reportage Winni Zhou et Tom Westbrook; version française Jean Terzian)