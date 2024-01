Chine : L'activité manufacturière se contracte pour le 4e mois consécutif en janvier, selon des données officielles

Chine : L'activité manufacturière se contracte pour le 4e mois consécutif en janvier, selon des données officielles













Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - L'activité manufacturière en Chine s'est contractée pour le quatrième mois consécutif en janvier, ce qui suggère que le secteur peine à reprendre de l'élan au début de l'année 2024. Selon des données officielles publiées mercredi, l'indice PMI manufacturier s'est établi à 49,2 en janvier contre 49,0 le mois précédent, en ligne avec le consensus mais restant toutefois sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Des données publiées séparément par le Bureau national des statistiques (BNS) indiquent que l'activité dans le secteur des services a de son coté progressé à un rythme plus rapide en janvier. L'indice PMI officiel des services s'est établi à 50,7 en janvier contre 50,4 en décembre, un plus haut depuis le mois de septembre dernier. L'indice PMI composite officiel, qui réunit les deux secteurs, a atteint un plus haut de quatre mois, s'établissant à 50,9 en janvier, contre 50,3 le mois précédent. (Reportage Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)