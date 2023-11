Chine : L'activité manufacturière se contracte en octobre, montre l'enquête PMI Caixin

Chine : L'activité manufacturière se contracte en octobre, montre l'enquête PMI Caixin













Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - L'activité manufacturière en Chine s'est contractée de manière inattendue en octobre, montre une enquête privée publiée mercredi, soulevant des questions sur l'état de la fragile reprise économique du pays au début du quatrième trimestre. L'indice PMI du secteur manufacturier calculé par Caixin/S&P Global s'est établi à 49,5 en octobre, contre 50,6 le mois précédent, sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Il s'agit d'un nombre inférieur au consensus, qui ressortait à 50,8. Ces données montrent une nouvelle détérioration de l'activité manufacturière, alors que les usines chinoises ont fait état d'une nouvelle baisse de la production, dans un contexte de ralentissement des ventes, affectées par la faible demande étrangère. Selon l'enquête, les nouvelles commandes ont reculé en octobre pour le quatrième mois consécutif, alors que le climat économique international est relativement morose. "L'économie a montré des signes de redressement, mais les bases de la reprise ne sont pas solides. La demande est faible, de nombreuses incertitudes, aux niveaux internes et externes, demeurent et les attentes sont encore relativement faibles," a déclaré Wang Zhe, économiste chez Caixin Insight Group. (Reportage Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)