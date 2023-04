Chine: L'activité manufacturière recule de manière inattendue en avril

PÉKIN (Reuters) - L'activité manufacturière en Chine a reculé en avril de manière inattendue, soulignant les difficultés auxquelles est confrontée l'économie chinoise après la pandémie de coronavirus, alors que la faiblesse de la demande mondiale et le ralentissement du secteur immobilier persistent. Selon des données officielles publiées dimanche, l'indice PMI manufacturier s'est établi à 49,2 en avril contre 51,9 le mois précédent, au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne un indice de 51,4. Des données publiées séparément par le Bureau national des statistiques (BNS) indiquent que l'activité dans le secteur des services a progressé à un rythme plus lent en avril. L'indice PMI officiel des services s'est établi à 56,4 en avril contre 58,2 en mars. L'indice PMI composite officiel, qui réunit les deux secteurs, a progressé à 54,4 en avril, contre 57,0 le mois précédent. (Reportage Ellen Zhang, Roxanne Liu et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)