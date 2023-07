Chine : L'activité manufacturière ralentit alors que le contexte se dégrade (Caixin)

PEKIN, 3 juillet (Reuters) - La croissance de l'activité manufacturière en Chine a ralenti en juin, montre une enquête privée publiée lundi, alors que la confiance des dirigeants du secteur se dégrade dans un contexte de préoccupations accrues à l'égard des conditions de marché atones. L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/S&P Global s'est établi à 50,5 le mois dernier, contre 50,9 en mai, restant tout de même au-dessus du seuil de 50 séparant contraction et expansion de l'activité. Ces données s'inscrivent dans la lignée de l'enquête officielle publiée vendredi qui a mis en évidence un ralentissement du secteur, confirmant que la deuxième économie mondiale s'est essoufflée au deuxième trimestre sur fond de ralentissement de la demande. (Reportage Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)