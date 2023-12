Chine: L'activité manufacturière progresse de manière inattendue en novembre

Chine: L'activité manufacturière progresse de manière inattendue en novembre













Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - L'activité manufacturière en Chine a progressé de manière inattendue en novembre, montre une enquête privée publiée vendredi, portée par la hausse des nouvelles commandes. L'indice PMI du secteur manufacturier calculé par Caixin/S&P Global s'est établi à 50,7 en novembre, contre 49,5 le mois précédent, au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Il s'agit d'un nombre supérieur au consensus, qui ressortait à 49,8. "L'économie évolue à des rythmes différents selon les secteurs, même si nous espérons que les politiques resteront proactive, ce qui contribuera à maintenir la dynamique de croissance globale au cours des prochains trimestres", ont déclaré jeudi des économistes de HSBC. Selon l'enquête, les nouvelles commandes ont progressé en novembre à leur rythme le plus rapide depuis le mois de juin. Pékin a mis en place un éventail de mesures de stimulus afin de favoriser la reprise de la deuxième économie mondiale, confrontée notamment à une crise dans le secteur immobilier et à l'affaiblissement de la demande mondiale. L'index des nouvelles exportations s'est établi à 49,0 en novembre, alors que le secteur manufacturier est affecté par la faiblesse de la demande extérieure. (Reportage ; version française Camille Raynaud)