Chine : L'activité manufacturière décline pour un troisième mois consécutif

Chine : L'activité manufacturière décline pour un troisième mois consécutif













Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - L'activité manufacturière en Chine s'est contractée pour un troisième mois consécutif en juin, de manière moins marquée toutefois, montre une enquête officielle publiée vendredi, alors que la pression s'accentue sur les décideurs à Pékin pour prendre des mesures de soutien afin de relancer la demande. Selon les données du Bureau national de la statistique (BNS), l'indice PMI officiel du secteur manufacturier s'est établi en juin à 49,0, conforme au consensus après 48,8 en mai, restant sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Des analystes ont commencé à revoir à la baisse leurs prévisions pour l'économie chinoise pour le reste de l'année, après que la production industrielle et les ventes au détail ont été inférieures aux attentes en mai, signalant que le rebond post-COVID constaté au premier trimestre s'essoufflait. Le gouvernement a fixé un objectif modeste de croissance annuelle du produit intérieur brut (PIB) chinois, autour de 5%, après une croissance économique décevante en 2022. Selon le BNS, l'indice PMI officiel des services a reculé en juin à 53,2, après 54,50 en mai, soit son plus faible niveau depuis décembre dernier. L'indice PMI des services s'est établi à 52,3, contre 52,9 en mai. (Reportage Joe Cash; version française Jean Terzian)