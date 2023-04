Chine : L'activité manufacturière a stagné en mars

Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - L'activité manufacturière en Chine a stagné en mars, sous l'effet du ralentissement de la production et d'une demande mondiale en déclin, ce qui aliment les incertitudes sur le rebond post-COVID de l'économie, montrent les résultats d'une enquête privée publiés lundi. L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/S&P Global a reculé le mois dernier à 50,0, après 51,6 en février qui constituait la première hausse en sept mois. Le seuil de 50 sépare contraction et expansion de l'activité. Il s'agit d'un indice nettement inférieur au consensus d'analystes interrogés par Reuters qui ressortait à 51,7, mais dans la lignée d'une enquête gouvernementale dont les résultats ont été publiés vendredi. Alors que le sous-indice des nouvelles commandes à l'export avait rebondi en février pour afficher une croissance, il a décliné à 49,0 en mars, laissant suggérer que la demande mondiale demeure faible. (Reportage Liangping Gao et Ryan Woo; version française Jean Terzian)