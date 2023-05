Chine : L'activité manufacturière a reculé en avril

PÉKIN, 4 mai (Reuters) - L'activité manufacturière en Chine a reculé en avril en raison d'une faible demande intérieure, ce qui suggère un ralentissement du secteur manufacturier, montrent les résultats d'une enquête privée publiés jeudi. L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/S&P Global a reculé le mois dernier à 49,5, après 50,0 en mars. Le seuil de 50 sépare contraction et expansion de l'activité. Il s'agit d'un indice inférieur au consensus d'analystes interrogés par Reuters qui ressortait à 50,3, mais dans la lignée d'une enquête gouvernementale dont les résultats ont été publiés dimanche. Les analystes estiment que l'économie chinoise continue de faire face à des vents contraires, alors que les bénéfices industriels ont chuté au premier trimestre et que le ralentissement du secteur immobilier persiste. "Cela suggère que la reprise économique en Chine a ralenti de manière significative après le pic d'infections au COVID-19 du début d'année", a déclaré Wang Zhe, économiste au Caixin Insight Group. "L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/S&P Global pour le mois d'avril montre particulièrement que la reprise économique doit encore trouver une assise solide." Le sous-indice des nouvelles commandes à l'exportation a renoué avec la croissance en avril, après s'être contracté en mars. (Reportage Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)