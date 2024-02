Chine : L'activité manufacturière a progressé en janvier

PÉKIN, 1er février (Reuters) - L'activité manufacturière en Chine a progressé en janvier grâce à la croissance stable de la production, à l'accélération de la logistique et à la hausse des nouvelles commandes à l'exportation, montre une enquête privée publiée jeudi. L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/S&P Global est resté stable en janvier à 50,8, alors que le consensus ressortait à 50,6. "L'accélération de la logistique, l'augmentation des achats et la hausse des stocks reflètent une amélioration de la confiance des entreprises", a déclaré Wang Zhe, économiste chez Caixin Insight Group. Pékin a mis en place un éventail de mesures de stimulus afin de favoriser la reprise de la deuxième économie mondiale, confrontée notamment à une crise dans le secteur immobilier, des pressions déflationnistes et une demande mondiale morose. L'enquête Caixin montre toutefois que la demande extérieure semble s'améliorer, alors que les nouvelles commandes ont augmenté, bien que légèrement, pour la première fois depuis le mois de juin, ce qui a notamment contribué à porter la confiance des entreprises à son plus haut niveau depuis neuf mois. Les données communiquées par Caixin contrastent avec l'enquête officielle publiée mercredi, laquelle indique que l'activité manufacturière s'est contractée en décembre en raison de la faiblesse de la demande. (Reportage Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)