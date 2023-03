Chine : L'activité manufacturière a progressé en février

PÉKIN, 1er mars (Reuters) - L'activité manufacturière en Chine a progressé en février pour la première fois en sept mois, portée par la reprise de la production, des nouvelles commandes et de la demande après la levée des restrictions liées à l'épidémie de COVID-19, selon les résultats d'une étude privée publiés mercredi. L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit a progressé le mois dernier à 51,6, contre 49,2 en janvier, au-dessus du seuil des 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Les analystes interrogés par Reuters attendaient un indice à 50,2 en février. La levée des restrictions liées à l'épidémie de COVID-19 a contribué à la reprise de l'activité et de la demande, la production manufacturière ayant atteint son plus haut niveau depuis le mois de juin. Le sous-indice des nouvelles commandes a progressé à son rythme le plus rapide depuis le mois de mai 2021. Les entreprises du secteur ont également noté une amélioration de la demande extérieure, les nouvelles commandes à l'exportation progressant pour la première fois depuis le mois de juillet. Les résultats de l'enquête réalisée par Caixin/Markit sont en ligne avec ceux de l'enquête distincte publiée plus tôt par le Bureau national des statistiques, qui montre que l'indice PMI manufacturier s'est établi à 52,6 en février contre 50,1 le mois précédent. (Reportage Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)