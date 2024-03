Chine : L'activité manufacturière a décliné pour un cinquième mois de rang

PEKIN (Reuters) - L'activité manufacturière en Chine s'est contractée en février pour un cinquième mois consécutif, montre une enquête officielle publiée vendredi, une situation qui accentue la pression sur les décideurs politiques pour envisager des mesures de stimulus supplémentaires. L'indice PMI manufacturier officiel a reculé le mois dernier à 49,1, après 49,2 en janvier, restant sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Il s'agit d'un déclin conforme au consensus. L'activité du secteur des services a quant à elle connu une accélération en février, probablement portée par les dépenses effectuées lors des festivités du Nouvel an lunaire. A lire aussi... Selon les données du Bureau national des statistiques (BNS), l'indice PMI des services a progressé le mois dernier à 51,4, après 50,7 en janvier, soit un plus haut depuis septembre dernier. L'indice PMI composite s'est de nouveau établi à 50,9 en février, comme le mois précédent. (Reportage Ellen Zhang et Joe Cash; version française Jean Terzian)