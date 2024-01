Chine : L'activité manufacturière a accéléré en décembre, selon Caixin

Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - L'activité manufacturière en Chine a accéléré en décembre à la faveur d'une consolidation de la production et des nouvelles commandes, montre une enquête privée publiée mardi, qui indique toutefois que la confiance des industriels reste mesurée pour la nouvelle année. L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/S&P Global a grimpé le mois dernier à 50,8 contre 50,7 en novembre, soit son rythme le plus important en sept mois, alors que le consensus ressortait à 50,4. Dans un contexte de faible demande et de crise du secteur immobilier, en plus de facteurs géopolitiques, le secteur manufacturier a connu une année 2023 délicate. Les décideurs politiques à Pékin ont promis de favoriser le rebond économique avec des ajustements lors de l'année qui s'ouvre. Marchés et investisseurs attendent le déploiement de nouvelles mesures de stimulus. Selon l'enquête de Caixin, la production industrielle a progressé en décembre à son rythme le plus soutenu depuis mai dernier et les nouvelles commandes ont atteint un pic de dix mois dans le sillage notamment du rebond de la consommation. Les données communiquées par Caixin contrastent avec l'enquête officielle publiée dimanche, laquelle indique un ralentissement plus important qu'anticipé de l'activité manufacturière en décembre. (Reportage Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)