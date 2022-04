Chine : L'activité du secteur des services freinée par l'épidémie de coronavirus en mars

PÉKIN, 6 avril (Reuters) - L'activité dans le secteur des services en Chine s'est contractée à son rythme le plus rapide en deux ans en mars, la reprise de l'épidémie de coronavirus ayant réduit la mobilité et pesé sur la demande, montrent les résultats d'une enquête privée publiée mercredi.

L'indice PMI des services calculé par Caixin/Markit est tombé à 42,0 en mars contre 50,2 en février, passant sous la barre des 50 points qui sépare la croissance de la contraction sur une base mensuelle. Cette lecture indique la plus forte baisse d'activité depuis le début de la pandémie en février 2020. Selon les analystes, les secteurs des transports, de l'hôtellerie et de la restauration, ont été les plus touchés, ce qui assombrit les perspectives d'une reprise de la consommation cette année.

Le sous-indice des nouvelles entreprises a enregistré une baisse pour le deuxième mois consécutif. Le coût des intrants a augmenté en mars après avoir atteint son plus bas niveau en six mois en février.

Bien que les entreprises restent généralement confiantes quant à la production pour l'année prochaine, l'optimisme est tombé à son plus bas niveau depuis 19 mois en raison des inquiétudes liées à la pandémie et aux retombées économiques de la guerre en Ukraine.

L'indice composite de Caixin pour le mois de mars, qui comprend à la fois l'activité manufacturière et l'activité des services, est tombé à 43,9 contre 50,1 le mois précédent. (Reportage Ellen Zhang, Stella Qiu et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)