Chine : L'activité du secteur des services a ralenti en février

Chine : L'activité du secteur des services a ralenti en février













PEKIN, 5 mars (Reuters) - L'activité du secteur des services en Chine a progressé en février à un rythme plus lent, la confiance des dirigeants s'étant atténuée pour un deuxième moins consécutif et les entreprises ayant réduit leurs effectifs pour la première fois depuis novembre dernier, montre une enquête privée publiée mardi. L'indice PMI Caixin des services s'est établi le mois dernier à 52,5, contre 52,7 en janvier, restant toutefois pour un quatorzième mois consécutif au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Cette enquête vient contraster avec le rapport officiel communiqué la semaine dernière, qui montre une accélération de l'activité du secteur, un pan crucial de l'économie chinoise sur lequel Pékin compte pour compenser le ralentissement du secteur manufacturier provoqué par le repli de la demande mondiale. (Reportage Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)