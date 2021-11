Chine : L'activité des services progresse plus rapidement en octobre

PÉKIN (Reuters) - L'activité du secteur des services en Chine a progressé à un rythme plus rapide en octobre, montrent les résultats d'une enquête privée publiée mercredi.

L'indice PMI des services calculé par Caixin/Markit (PMI) est passé de 53,4 en septembre à 53,8 en octobre, son plus haut niveau depuis juillet. Le seuil de 50 points sépare la croissance de la contraction sur une base mensuelle.

Selon les analystes, le secteur des services, qui a été plus lent à se remettre de la pandémie que l'industrie manufacturière, est plus vulnérable aux résurgences de l'épidémie de coronavirus dans le pays, ce qui assombrit les perspectives de reprise de la consommation dans les mois à venir.

Les entreprises chinoises du secteur des loisirs et du tourisme subissent les effets de la tolérance zéro adoptée par le pays pour contenir les infections au COVID-19 depuis la fin octobre.

Le sous-indice des nouvelles entreprises est passé de 53,1 à 54,1 en octobre, soutenu par la hausse des exportations qui s'étaient contractées le mois précédent.

Les coûts des intrants ont également augmenté pour le seizième mois consécutif et au rythme le plus rapide depuis juillet en raison de la hausse des coûts de la main-d'oeuvre et des matières premières. Une demande solide a permis aux entreprises de répercuter une partie de ces coûts sur les consommateurs, entraînant une hausse des prix qui ont atteint leur plus haut niveau en trois mois.

Toutefois, les pressions inflationnistes persistantes et les inquiétudes concernant les chaînes d'approvisionnement ont fait chuter la confiance des entreprises à son plus bas niveau en quatre mois, selon l'enquête.

L'indice composite de Caixin pour le mois d'octobre, qui comprend à la fois l'activité manufacturière et l'activité des services, a légèrement augmenté à 51,5 contre 51,4 le mois précédent.

"La reprise de l'offre et de la demande a conservé son élan. L'emploi est resté plus ou moins stable. Les indicateurs de prix étaient élevés", a déclaré Wang Zhe, économiste chez Caixin Insight Group.

(Reportage Stella Qiu et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)