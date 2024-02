Chine : L'activité des services a ralenti en janvier

Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - L'activité du secteur des services en Chine a progressé en janvier à un rythme moins important, sous l'effet d'un repli des nouvelles commandes, montre une enquête privée publiée lundi, suggérant un début d'année mitigé pour la deuxième économie mondiale dans un contexte de crise de l'immobilier. L'indice PMI des services calculé par Caixin/S&P s'est établi le mois dernier à 52,7, contre 52,9 en décembre, restant pour le treizième mois consécutif au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Cette enquête confirme les difficultés de l'économie chinoise à reprendre une dynamique ascendante, alors qu'un rapport officiel publié la semaine dernière a montré une nouvelle contraction de l'activité manufacturière. (Reportage by Liangping Gao et Ryan Woo; version française Jean Terzian)