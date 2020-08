Chine : L'activité des services a progressé à un rythme plus lent, dit Caixin

Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - L'activité du secteur des services en Chine a progressé à un rythme plus lent en juillet après avoir connu le mois précédent un plus haut en dix ans, alors que les nouvelles commandes à l'exportation ont décliné et les pertes d'emploi continué, montre une enquête privée.

Les résultats de l'enquête réalisée par Caixin/Markit souligne les difficultés du secteur pour se remettre des effets économiques néfastes de la crise sanitaire liée au coronavirus.

L'indice PMI des services calculé par Caixin/Markit a reculé à 54,1 le mois dernier contre 58,4 en juin, qui fut un record depuis avril 2010.

Il s'établit pour le troisième mois consécutif au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Le secteur des services, qui représente environ 60% de l'économie et la moitié des emplois en zones urbaines, connaît un rétablissement plus lent que le secteur manufacturier, mais le rythme de la reprise s'est accéléré alors que les mesures de confinement pour empêcher la propagation du virus ont été progressivement levées.

Cependant des pressions demeures. Les vagues de licenciements, les baisses de salaires et de nouveaux foyers d'épidémie apparus dans l'ouest et le nord-est de la Chine ont rendu les consommateurs prudents, et ceux-ci évitent de dépenser et de sortir de chez eux.

L'enquête de Caixin montre que les nouvelles commandes à l'exportation reçues par les entreprises chinoises du secteur des services se sont de nouveau contractées en juillet, après une brève progression, affectant la croissance globale de l'activité.

Les entreprises du secteur ont continué de licencier pour un sixième mois d'affilée, à un rythme moins important toutefois.

(Stella Qiu et Ryan Woo; version française Jean Terzian)