Chine : L'activité dans le secteur des services a progressé en décembre-PMI Caixin

PÉKIN, 4 janvier (Reuters) - L'activité du secteur des services en Chine a progressé à son rythme le plus rapide en cinq mois en décembre, montre une enquête privée publiée jeudi. L'indice PMI des services calculé par Caixin/S&P Global a progressé le mois dernier à 52,9, contre 51,5 en novembre, soit au-dessus du seuil de 50 séparant contraction et expansion de l'activité. Les entreprises ont attribué cette amélioration à l'augmentation du nombre de clients et des dépenses, grâce à la vigueur des nouvelles affaires qui ont progressé au rythme le plus rapide depuis le mois de mai. La demande extérieure a également progressé le mois dernier. Quelque 214.000 touristes venant de France, d'Allemagne, d'Italie, des Pays-Bas, d'Espagne et de Malaisie se sont rendus en Chine en décembre, après l'entrée en vigueur d'une exemption temporaire de visas, ce qui représente, selon l'Administration nationale de l'immigration, une hausse de 28,5% par rapport au mois de novembre. L'indice PMI composite calculé par Caixin/S&P, qui réunit l'activité du secteur manufacturier et celle du secteur des services, a progressé en décembre à 52,6, contre 51,6 le mois précédent. (Reportage Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)