Chine : L'activité dans le secteur des services a légèrement progressé en octobre

Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - L'activité du secteur des services en Chine a progressé à un rythme légèrement plus rapide en octobre, montre une enquête privée publiée vendredi. L'indice PMI des services calculé par Caixin/S&P Global a progressé le mois dernier à 50,4, contre 50,2 en septembre, soit au-dessus du seuil de 50 séparant contraction et expansion de l'activité. Le secteur des services a fortement rebondi plus tôt dans l'année, mais les analystes estiment que la faible croissance des revenus des ménages et les incertitudes qui persistent sur le marché de l'emploi soulèvent des questions quant à la durabilité de la croissance dans le secteur. "Le secteur des services, étroitement lié à l'emploi des jeunes, revient à un niveau proche de ce qu'il était avant la pandémie de COVID-19", a dit Xing Zhaopeng, stratège en chef chez ANZ. "Il est toutefois peu probable que nous observions un rebond supérieur aux attentes dans ce secteur", a-t-il indiqué. Les nouvelles commandes ont augmenté le mois dernier à leur rythme le plus lent en dix mois, selon l'enquête. La demande extérieure a continué de s'améliorer, portée notamment par la reprise du tourisme. Le ralentissement des ventes, qui ont progressé à leur rythme le plus lent en dix mois, a pesé sur les campagnes de recrutement. L'emploi dans le secteur est resté stable en octobre après avoir progressé les huit mois précédents. L'indice PMI composite calculé par Caixin/S&P, qui réunit l'activité du secteur manufacturier et celle du secteur des services, a reculé en octobre à 50,0, contre 50,9 le mois précédent. (Reportage Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)