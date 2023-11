Chine, Japon et Corée du Sud cherchent à renforcer leurs relations trilatérales

par Hyonhee Shin SEOUL (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud se sont rencontrés dimanche dans la ville portuaire sud-coréenne de Busan, afin de relancer la coopération entre les voisins asiatiques et ouvrir la voie à un sommet entre leurs trois chefs d'État. Cependant, Pékin s'inquiète du fait que Washington renforce ses partenariats avec le Japon et la Corée du Sud, alors que la Chine et les États-Unis tentent de renouer des liens distendus, notamment lors d'une réunion ce mois-ci en Californie entre Xi Jinping et Joe Biden. Pékin, Séoul et Tokyo avaient convenu de sommets annuels depuis 2008 pour renforcer les échanges diplomatiques et économiques, mais des querelles bilatérales et la pandémie de COVID-19 ont interrompu leurs projets. Il s'agit de leur première rencontre depuis 2019. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Park Jin, a indiqué qu'il espérait approfondir les discussions sur les questions nord-coréennes, et obtenir un "résultat pratique" sur des sujets tels que les échanges entre les peuples, le changement climatique et le commerce et l'économie. "Avant tout, il est important d'institutionnaliser davantage la coopération trilatérale afin qu'elle devienne un système stable et durable", a dit Park Jin lors de la réunion. Les trois ministres sont convenus de faire en sorte que le sommet des dirigeants des trois nations se tienne le plus tôt possible, a-t-il ajouté. Park Jin a également rencontré séparément ses homologues japonaise Yoko Kamikawa et chinois Wang Yi. Le ministre sud-coréen et Yoko Kamikawa ont condamné le lancement par la Corée du Nord, la semaine dernière, de son premier satellite espion et se sont mis d'accord pour renforcer les réponses concernant les ventes d'armes entre Pyongyang et Moscou, a déclaré le ministère des Affaires étrangères de Séoul dans un communiqué. Cependant, Yoko Kamikawa a qualifié d'"extrêmement regrettable" la décision d'un tribunal sud-coréen demandant au Japon d'indemniser un groupe de femmes forcées de travailler dans des maisons closes pendant la guerre et a demandé à Séoul de prendre les mesures appropriées, a rapporté l'agence de presse japonaise Kyodo. De son côté, Wang Yi a mis en garde Park Jin contre la politisation des questions économiques et technologiques, dans un contexte de tensions entre la Chine et les États-Unis au sujet des semi-conducteurs et d'autres différends commerciaux. Le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre japonais Fumio Kishida se sont rencontrés en marge d'une conférence internationale aux Etats-Unis le 17 novembre, où ils sont convenus de poursuivre des relations bénéfiques pour leur deux pays. En juillet, le ministre chinois des Affaires étrangères a averti que les efforts des États-Unis pour renforcer les liens avec Séoul et Tokyo risquaient d'attiser les tensions régionales. (Reportage Hyonhee Shin à Séoul, avec la contribution de Sam Nussey à Tokyo et Hyunyoung Yi à Séoul ; version française Kate Entringer)