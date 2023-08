Chine/Immobilier-Country Garden craint un défaut de paiement

par Clare Jim HONG KONG (Reuters) - Le plus grand promoteur immobilier chinois a averti mercredi qu'il pourrait se retrouver en défaut de paiement si sa situation financière continue de se dégrader après une perte record au premier semestre, pour laquelle il s'est dit "profondément plein de remords". Country Garden a fait état d'une perte nette de 48,9 milliards de yuans (6,15 milliards d'euros) sur les six premiers mois de l'année, un résultat qui traduit une aggravation de la détérioration de ses comptes après une perte de 6,7 milliards de yuans au deuxième semestre 2022 et un bénéfice de 612 millions au semestre précédent. Cette alerte intervient alors que les autorités chinoises s'emploient à soutenir un secteur immobilier en crise, qui représente environ un quart de l'économie du pays. Les difficultés du secteur font craindre une déstabilisation complète de la deuxième économie mondiale, déjà fragilisée par un chômage en hausse et une demande en berne. Les faillites se sont multipliées depuis fin 2021 dans le secteur immobilier en Chine, où les chantiers inachevés abondent et les fournisseurs ainsi que les créanciers sont confrontés à des impayés. La crise de liquidités de Country Garden est apparue au grand jour ce mois-ci lorsque le groupe n'a pas honoré le versement d'intérêts sur deux emprunts en dollars, ce qu'il a pour la première fois confirmé mercredi, et qu'il a cherché à prolonger le remboursement d'un emprunt privé "onshore". "Si la performance financière du groupe continue de se détériorer à l'avenir, le groupe pourrait ne pas être en mesure d'honorer ses engagements financiers au titre de ces emprunts, ce qui pourrait aboutir à un défaut sur ces emprunts et des défauts croisés sur certains autres emprunts", a dit le promoteur dans un document financier, ajoutant qu'il réfléchirait à diverses pistes pour éviter de tels défauts. Country Garden a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 40% sur un an au premier semestre mais que ses coûts commerciaux avaient bondi de 73%, avec une dette totale inchangée par rapport à fin 2022 à 1.400 milliards de yuans. "L'entreprise se sent profondément pleine de remords pour cette performance insatisfaisante", a-t-il dit. (Rédigé par Clare Jim, version française Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)