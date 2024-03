Chine : Exportations et importations progressent sur les deux premiers mois de l'année

Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - Les exportations et les importations de la Chine ont progressé plus qu'attendu sur la période janvier-février, montrent les données publiées jeudi par les douanes chinoises. Les exportations ont progressé de 7,1% sur un an lors des deux premiers mois de l'année, après avoir augmenté de 2,3% en décembre. Il s'agit d'un chiffre nettement supérieur aux attentes, alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une hausse de 1,9%. Les importations ont avancé de 3,5% en janvier-février, après une hausse de 0,2% en décembre. Le consensus ressortait à +1.5%. A lire aussi... La Chine a affiché un excédent commercial de 125,16 milliards de dollars sur la période janvier-février, alors que les économistes anticipaient en moyenne un montant de 103,7 milliards de dollars. (Reportage Joe Cash; version française Camille Raynaud)