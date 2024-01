Chine: Exportations et importations progressent en décembre

PÉKIN (Reuters) - Les exportations et les importations de la Chine ont progressé en décembre, montrent les données publiées vendredi par les douanes chinoises. Les exportations ont progressé de 2,3% sur un an le mois dernier, après avoir augmenté de 0,5% en novembre et alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une hausse de 1,7%. Les importations ont avancé de 0,2% en décembre, après une baisse de 0,6% le mois précédent. Le consensus ressortait à +0,3%. Ces données, qui font écho à celles publiées par la Corée du Sud, l'Allemagne et Taïwan, semblent suggérer une reprise du commerce international, après que la demande a été freinée par les hausses des taux d'intérêt décidées aux Etats-Unis et en Europe. (Reportage Joe Cash; version française Camille Raynaud)