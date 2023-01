Chine : Exportations en déclin en décembre avec le repli de la demande mondiale

(Précisions en fin de dépêche sur les échanges commerciaux avec la Russie)

PEKIN, 13 janvier (Reuters) - Les exportations de la Chine ont nettement décliné en décembre sous l'effet du repli de la demande mondiale, n'effectuant pas leur traditionnel rebond de fin d'année, tandis que les importations ont diminué du fait notamment de la résurgence de l'épidémie de COVID-19 qui a pesé sur la demande intérieure.

Alors qu'elles étaient un rare motif de satisfaction de la deuxième puissance économique mondiale durant la crise sanitaire du coronavirus, les exportations ont pris un virage négatif fin 2022 sous l'effet des réductions drastiques des dépenses à l'étranger, en réponse aux politiques de hausses des taux agressives des banques centrales pour contrer l'inflation.

Cette tendance est appelée à se poursuivre au cours de la nouvelle année, l'économie mondiale se trouvant au bord de la récession, mais un rebond des importations chinoises est en revanche attendu, le gouvernement ayant subitement décidé en décembre de lever sa politique du "zéro-COVID" et ouvert ainsi la voie à une reprise de la consommation.

Les exportations se sont contractées en décembre de 9,9% sur un an, montrent des données publiées vendredi par les douanes chinoises, après un déclin de 8,7% le mois précédent et alors que le consensus ressortait à -10,0%.

Il s'agit du pire recul des exportations depuis février 2020.

Les importations ont diminué le mois dernier de 7,5% en rythme annuel, battant les attentes des analystes qui anticipaient une chute de 9,8% après -10,6% en novembre.

Malgré la dégringolade constatée ces derniers mois, les exportations chinoises ont progressé de 7% sur l'ensemble de l'année 2022, portées par les livraisons vers les pays d'Asie du Sud-Est ainsi que par le bond des exportations de véhicules électriques. Cela reste toutefois bien en-deçà de la croissance de 29,6% enregistrée en 2021.

Quant aux importations, elles affichent sur l'ensemble de l'année écoulée une hausse de seulement 1,1%, contre +30% en 2021.

La balance commerciale de la Chine a enregistré en décembre un excédent de 78 milliards de dollars, contre 69,84 milliards de dollars le mois précédent, battant le consensus qui ressortait à 76,2 milliards de dollars.

Par ailleurs, les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont atteint l'an dernier 190 milliards de dollars, un record, a fait savoir Pékin, alors que Moscou a vu ses importations en provenance de l'Union européenne chuter du fait des sanctions imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine.

Un porte-parole des douanes chinoises a déclaré lors d'un point de presse que les exportations et importations avec la Russie représentaient 3% de l'ensemble des échanges commerciaux de la Chine l'an dernier. Les livraisons de produits chinois vers la Russie ont augmenté pendant six mois consécutifs. (Reportage Ellen Zhang et Joe Cash, avec Lianping Gao, Shen Yan et Liangping Gao; version française Jean Terzian)